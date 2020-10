Musicalsterretje hoopt op veel optredens ondanks corona: ‘Straks ben ik groter dan Tina Turner!’

ROSMALEN - Niet alleen Famke Louise of Marco Borsato zit thuis. Ook de 11-jarige Marit uit Rosmalen baalt. Ze mag niet te veel meer groeien, anders is ze straks te groot om Tina Turner als kind te spelen. Daarom is het hopen dat de theaters in november in ieder geval open mogen. ,,Toen ik begon, was ik 1.47 meter en ik ben sindsdien al vijf centimeter gegroeid.’’

Ben je op 11-jarige leeftijd gecast voor een grote musical, gooit corona roet in het eten. Marit Amuom hoopt dat ze snel kan optreden, want ze bemachtigde een rol in de musical over het leven van Tina Turner.

Via de Lion King naar Tina Turner

Marit Amuom heeft een Keniaanse vader en een moeder uit Wales. Ze woont samen met haar moeder en tweelingbroer Maurits in Rosmalen. Al haar hele leven houdt ze van dansen, zingen en acteren. Zo doet ze ook de Vooropleiding voor Hedendaagse Dans bij dansstudio Geraldine.

Moeder Helen Baron: ,,Een tijd geleden waren er audities voor de Lion King en daarvoor zochten ze getinte kinderen. Dat bericht kwam toen bij ons terecht en Marit heeft het geprobeerd. Helaas was ze te groot en haar stem was niet precies wat ze zochten voor deze musical."

Helemaal uit je plaat in de kerk

Het lukte Marit wél om de rol van de kleine Tina te bemachtigen, samen met zeven andere meisjes. Vorig jaar, toen ze nog in groep 7 zat, ging de musical in première. ,,De eerste keer dat ik mocht spelen, vond ik dat best spannend. Toen ik eenmaal op het podium stond, viel de spanning meteen van me af."

Best knap, want in die eerste scène mag ze helemaal los. ,,Het is een scène in de kerk, waar Tina in het koor zingt. En ze zingt hard, ze danst, ze swingt, ze gaat uit haar dak," vult haar moeder aan. ,,Dat vind ik juist leuk, want iedereen is blij in die scène."

Tina ... wie?

Marit wist eigenlijk voor de audities niet precies wie Tina Turner was. ,,Nu heb ik wel geleerd dat ze een heftig leven heeft gehad. Ik vind het heel bijzonder dat ze nog leeft en dat ze zo veel heeft gedaan.”

Marit moet de hele voorstelling paraat staan, want er zijn verschillende scènes. Ze was soms best laat thuis. ,,Maar eigenlijk zijn de repetities zwaarder, want die zijn zes uur in de week op woensdag en zaterdag. Eerst in Amsterdam, nu in Utrecht door corona. We zijn wel echt een vriendengroep geworden door het spelen. Toen we niet mochten repeteren, hielden we nog wel contact.”

Alle theaters dicht in maart

Van februari tot maart speelde de musical, daarna gingen de theaters dicht. De laatste voorstelling waarin Marit speelde was op 15 maart. Er waren toen 150.000 kaartjes verkocht. Kort daarna zorgde corona ervoor dat alle voorstellingen werden stopgezet. Pas vorige maand werd er weer gestart met repeteren.

,,Nu is er op 8 november weer een soort van première, omdat we dan weer opnieuw het theater in gaan." Het is wel heel anders dan begin dit jaar. ,,De grotere kinderen dragen nu mondkapjes binnen in de openbare ruimtes en onze ouders mogen niet meer binnen op ons wachten in het theater gedurende repetities."

Ook zal er bij de voorstellingen minder publiek zijn. ,,Eerst speelden we voor zo'n 1500 mensen, nu is het al teruggebracht naar 480 en misschien worden dat er maar 250. Dat is wel spannend.”

Corona kan zo maar extra roet in het eten gooien, want Marit is nog in de groei. ,,Toen ik begon, was ik 1.47 meter en ik ben sindsdien al vijf centimeter gegroeid. Ik hoop dus heel erg dat we in november mogen starten. Anders ben ik straks groter dan de volwassen Tina Turner!"