Muur clubhuis BVV geramd: ‘Vooral bezorgd om ons museumpje’

DEN BOSCH - Waren het een slippende straatracer? Gerard de Groen, voorzitter van BVV, houdt er rekening mee dat zij ervoor hebben gezorgd dat het honk van deze voetbalclub zwaar beschadigd is geraakt. Het herstel is begonnen. ,,We waren vooral bezorgd het museumpje achter de muur’’, zegt De Groen.