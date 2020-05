Muurschildering Grassoterrein rijgt verleden, heden en toekomst aaneen

DEN BOSCH - Het verleden, heden en de toekomst, ze zijn vertegenwoordigd binnen de kersverse kleurrijke muurschildering op de zijkant van het Grenco-gebouw aan de Parallelweg. Het hele gebied wordt straks hoofdzakelijk het domein van ambachten en kunst (onderwijs) in combinatie met bedrijvigheid voor data en ICT. "Van dit kunstwerk word je niet alleen blij, het is óók inspirerend."

Met een spuitbus in de hand is Jan-Henk van Ieperen, mede-oprichter van Kings of Colors, bezig met de finishing touch van de muurschildering. Dat doet hij samen met zijn compagnon Patrick de Kaste en de Belg Gunther Waeyens. Voor de veiligheid draagt het drietal, dat gebruikmaakt van een cherry picker, een imposant filtermasker dat raakvlakken vertoont met science fiction. "We zijn donderdagochtend 'van de wand afgegaan', moet je kijken hoe ver we zijn gevorderd! De gladde staalplaten van de sandwichpanelen waarop we spuiten vormen een fijne ondergrond. Alsof je een trein aan het painten bent. Hoe ik dat weet? Geen commentaar", aldus Van Ieperen.

Doorgewinterde graffiti artiesten

Op veilige (corona-)afstand volgen Annelie Martens, Floor Rebbers en Ivy Kneppers met grote belangstelling de vorderingen van de doorgewinterde graffiti artiesten. Het trio, dat binnenkort hoopt af te studeren aan de AKVǀSt.Joost, heeft gezorgd voor het ontwerp. "Een jaartje geleden hebben we studio MAAK-i opgericht. Dit is onze eerste grote opdracht", vertelt Martens met gepaste trots. Ze is graag bereid het speelse ontwerp, dat gerealiseerd is met behulp van digitale technieken, toe te lichten. "Dit is het chronologische verhaal van het Grasso-gebouw, dat stamt uit 1913. Als je van links naar rechts kijkt, zie je een complete tijdslijn met typische eigenschappen voorbijkomen, met inbegrip van de diverse logo's die aan het bedrijf hebben toebehoord. Van een authentieke draaibank met tandwielen, een draadtelefoon, een koelmachine, een laptop tot een grafische voorstelling met bits en bites en uiteraard een mobiele telefoon. De verbinding, samenwerking en innovatie vormen de rode draad.”