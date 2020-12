Muurschildering op Tramkade over 'verloren liefde’

Zeeman Vught sluit de deuren en keert níet terug in nieuw winkelcen­trum

18 december VUGHT - Het filiaal van Zeeman in de Marktveldpassage in Vught sluit de deuren. Liefhebbers van de budgetwinkel reageren teleurgesteld. ‘Straks is er in Vught niets meer voor mensen met een krappe beurs.’