Muziek- en dansevenement in orangerie van Kasteel Maurick

ZIEKENHUIS TOP 100 JBZ in Den Bosch is het beste topkli­nisch ziekenhuis van Nederland

8:34 DEN BOSCH - JBZ in Den Bosch is uitgeroepen tot het beste topklinisch ziekenhuis van Nederland. Het ziekenhuis staat bovenaan de lijst van topklinische ziekenhuizen van de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100 die morgen verschijnt. In de categorie streekziekenhuizen voert ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen de lijst aan.