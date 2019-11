Muziek- en dansvoorstelling in Orangerie van Kasteel Maurick

Ouwe trouwe Diezebrug verdwijnt in een nieuwe stadsen­tree in Den Bosch

11:07 DEN BOSCH - Duizenden auto’s, voetgangers en fietsers gaan er per dag over het water van de Zuid Willemsvaart en De Dieze. Nog slechts voor een paar jaar. De zo beeldbepalende Diezeburg in Den Bosch gaat verdwijnen.