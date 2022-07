Muziek op de Binnendieze: ‘Iedereen staat ineens heupwiegend in de bootjes’

‘Muziek op de Binnendieze’ staat weer op de rol. Hebben jullie iets aangepast?

,,De historische vaarroute over de Binnendieze is hetzelfde gebleven, met als slotakkoord een concert bij de Grote Hekel. We varen twee keer per avond uit, om 19.30 en 21.30 uur. De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft wel de maximale bezetting van de rondvaartbootjes aangepast, van zestien naar veertien bootgasten. Door de coronatijd merkten we dat iets meer ruimte voor de bootgasten als bijzonder prettig werd ervaren.”

Dit jaar staat er veel wereldmuziek geprogrammeerd. Waarom?

,,Dat is bewust. In het verleden passeerden wel eens zes keer een klassiek strijkkwartet in de zomer. Maar we merken dat we toch een ander soort publiek trekken. Mensen maken er met vrienden een gezellig uitje van, of vieren steevast hun verjaardag met Muziek op de Binnendieze. Dan past een zwaar klassiek programma minder. Wereldmuziek en jazzy klanken horen echt bij de zomer.”