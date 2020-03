N65 is ‘gered’; 2021 kan de schop de grond in

Brug Nieuwstraat dagenlang dicht; hoeveel gewicht kan de brug hebben?

11:05 DEN BOSCH - De brug over de Dieze in de Bossche Nieuwstraat is van 16 tot en met 19 maart afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en doorvaart voor rondvaartboten van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Voetgangers en fietsers kunnen wel passeren. De maatregelen zijn nodig voor een inspectie van de brug zoals dat in oktober vorig jaar ook het geval was.