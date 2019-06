N65-plan gereed; woningen behouden maar niet alle hete hangijzers opgelost

Hennepkwe­ke­rij in Den Bosch geeft brandge­vaar bij omliggende woningen door amateuris­tisch stroom aftappen

17:26 DEN BOSCH - Een hennepkwekerij met 245 planten is donderdagmiddag gevonden in een woning aan de P.C. Hooftstraat in Den Bosch. De politie zegt dat er gevaar was voor de omliggende woningen, omdat de montage voor stroom op een houten plaat was gemonteerd.