Na 12 jaar heeft Engelen ‘eindelijk’ weer een nieuw beeld naast de kerk: ‘klein maar fijn, maar het past hier’

ENGELEN - ,,Eindelijk!” roept wethouder Huib van Olden als hij de oude vlag van Engelen van het beeld trekt. Twaalf jaar nadat een bronzen sculptuur met twee engelen werd gestolen, staat er naast de Protestantse Kerk in Engelen nu een mini-versie ontworpen door bouwhistoricus Jan Viguurs van de afdeling Erfgoed. Het is een afbeelding van kunststof in 3D van de kerk zoals die eruit moet hebben gezien tussen 1551 en 1587. De lege sokkel is verleden tijd.

,,We hadden het er al zo’n tien jaar geleden over dat er hier iets nieuws moest komen. Dit beeld is klein maar fijn. Het past bij het dorp Engelen, dé parel van de gemeente Den Bosch”, aldus Van Olden. Rob Gruben van Heemkundekring Angrisa vertelt na de onthulling iets meer over de geschiedenis van de kerk. ,,Tijdens de Slag bij Engelen bliezen de Staatse troepen met enorm veel buskruit de toren op. Het was een strategische zet. Alleen het koor van de kerk bleef toen staan.

Verdwenen sculptuur

Suze Lavell speelde vroeger regelmatig bij de kerk. Ze ontdekte toen ze acht was dat de bronzen sculptuur van twee engelen was verdwenen. Dat was in november 2009. Ze kan het zich goed herinneren en is ook aanwezig bij de onthulling. Het beeld van toen vindt ze wel mooier. ,,Maar dit is een goede oplossing”, aldus de inmiddels 20-jarige Suze.

De voormalige bronzen sculptuur werd in 1996 geplaatst omdat Engelen, Bokhoven en Den Bosch toen 25 jaar samen waren. Die samenvoeging is in 2021 dus inmiddels al vijftig jaar geleden.