Na 14 jaar discussie wordt nieuw Theater aan de Parade afgetikt, ’een cultuurjuweel voor de stad’

De PvdA’er werd snel duidelijk gemaakt dat die discussie geen roet in het eten kan gooien. Akkoord met het bestemmingsplan is akkoord met sloop en nieuwbouw. ,,Wij zijn blij met de laatste hobbel die nu genomen wordt. Wij willen discussiëren over de kosten, maar die discussie houdt de komst van het nieuwe theater niet meer tegen’’, vertolkte Antoon de Groot van Rosmalens Belang de mening van de meerderheid van de raad.



De meeste partijen kunnen na jaren van discussie in en buiten de politiek niet langer meer wachten. ,,We gaan graag bouwen, het huidige theater is al groot en het nieuwe blijft groot’’, aldus Hanneke Welten van de VVD. De Bossche Groenen, PVV, SP en 50PLUS zijn tegen het ontwerp van dit theater of een nieuw theater want te duur (60,3 miljoen euro) of te groot. Opmerkelijk was de verklaring van Mikhael Hack. ,,Met pijn in het hart stem ik in, maar ik wil met de raad nog wel een keer spreken over passende architectuur in de binnenstad.’’