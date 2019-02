Na 30 jaar overlast vastgesteld: die vervelende vliegen in Rosmalen komen van de nertsenfokkerij

Theater­groep Matzer haalt verhaal Casablanca naar deze tijd

9:50 DEN BOSCH - De club van Rick Blaine in Casablanca bestaat in de Verkadefabriek in Den Bosch uit een aantal rode stoelen en tafels, een piano en een bar en is afgesloten met een halfrond doorzichtig zilveren kralengordijn. Daarop is in ouderwetse aandoende zwart wit filmbeelden de dialoog te volgen die Rick aan de bar voert met de Franse politiechef Renault.