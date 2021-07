Na 65 jaar klokken van Sint-Jan weer ouderwets geluid

Nieuwe trap in station in Den Bosch: ‘Minder opgangen dan bij andere perrons rechttrek­ken’

13:19 DEN BOSCH - In het station in Den Bosch is bij perron 1 een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe trap. ,,Voor NS en ProRail is de trap belangrijk om de reizigersstromen in goede banen te leiden en het perron toegankelijke te maken’’, zegt een woordvoerder van NS.