Na acht jaar is juridisch gevecht JBZ en ict-leverancier Alert bijna voorbij

DEN BOSCH - Ruim acht jaar al zien het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Alert elkaar voor de rechter. Steeds is de vraag of het JBZ de overeenkomst met de softwareontwikkelaar terecht heeft ontbonden. Het einde van de juridische strijd komt nu in zicht.

In een arrest stelde het gerechtshof in Zwolle/Leeuwarden recentelijk het JBZ in het gelijk. Het ziekenhuis mocht volgens het hof de overeenkomst met Alert Life Science Computing beëindigen, omdat de softwareontwikkelaar niet kon leveren wat was afgesproken in 2008. Het JBZ wilde namelijk in het nieuwe ziekenhuis papierloos gaan werken.

Elektronisch patiëntendossier

Daar moest het Portugese Alert Life Science Computing een belangrijke bijdrage in leveren met nieuwe computersysteem voor de bedrijfsvoering, waaronder een elektronisch patiëntendossier. Afgesproken werd dat de nieuwe systemen op 1 januari 2012 moesten werken, maar dat bleek niet haalbaar. Er kwamen nieuwe afspraken, maar op 3 oktober 2011 zegde het JBZ de overeenkomst op. Omdat Alert daaraan niet wilde meewerken, zien partijen elkaar inmiddels ruim acht jaar voor de rechter. In 2013 werd het JBZ door de rechtbank nog in het ongelijk gesteld. Maar hogere rechters kwamen tot de conclusie dat het ziekenhuis de overeenkomst mocht opzeggen.

Alert kon geen werkend systeem leveren

De innovatieve systemen van het Portugese bedrijf werkten wel degelijk in een aantal landen. Maar de aanpassingen voor Nederlandse markt en haar strengere eisen bleken onoverkomelijk. ,,Alert kon geen werkend systeem voor de Nederlandse markt leveren. Toen we de nieuwbouw betrokken, hebben we dus noodgedwongen moeten doorwerken met papieren dossiers en de bestaande digitale systemen. Deze zijn steeds geüpgraded en uitgebreid", aldus een woordvoerster. Omdat in de nieuwbouw geen ruimte meer was vrijgehouden voor papieren dossiers, moest het JBZ die bij voorbeeld tijdelijk extern opslaan.

Volgens een woordvoerster waren de tijd en energie die gestoken zijn in het Alert-project niet voor niets geweest. ,,De voorbereidingen en de kennis die we hebben opgedaan in aanloop naar het papierarm werken, heeft ons geholpen bij de invoering van HIX in 2016. We konden daardoor sneller aan de slag met het doorontwikkelen van het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het patiëntenportaal MijnJBZ.”

Schadevergoeding

In het laatste arrest kent het hof het JBZ in totaal 3,1 miljoen euro als schadevergoeding. Dat is de maximale vergoeding die mogelijk is gezien het contract met Alert. Die vergoeding dekt zeker niet alle extra kosten die het JBZ heeft moeten maken. Volgens de JBZ-woordvoerster heeft Alert tot einde van het jaar de tijd om in cassatie gaan bij de Hoge Raad.