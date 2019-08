Na Boulevard volgt enkele dagen ‘crashen’

Haar handen zijn bijna helemaal zwart van het krijtbordverf. Eva van Pelt (27) gebruikt het bord op de Bossche Parade om reclame te maken voor HIER, na twee jaar afwezigheid is het haar vierde voorstelling op de Boulevard. Het theaterfestival is voor haar een ‘thuiswedstrijd', want na enkele jaren Rotterdam woont de zangeres weer in ‘haar’ Den Bosch. ,,De Boulevard is een van de eerste plekken die mij zag als theatermaker. In 2014 won ik een wedstrijd en mocht ik drie dagen op de Boulevard spelen.”

Dat was in de Verkadefabriek, daarna stond ze in 2015 en 2016 op de Parade. Eva van Pelt weet dus waar ze het over heeft als ze over spelen op de Boulevard spreekt. ,,Het is een struggle om voldoende publiek naar je voorstellingen te krijgen, zeker vroeg op de middag.”