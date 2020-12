Na boze brief aan burgemeester krijgen Helvoirtse Emmi en Mart nieuw speeltoestel

Emmi vooral en haar broer Mart waren boos, hun klimboom was verdwenen. Door werkzaamheden aan de Raamse Loop vlakbij Den Hoek verdwenen "hun" twee knotwilgen om in te klimmen. Juist Emmi was heel boos over de verdwijning. In een brief aan de burgemeester vroegen Emmi en Mart van den Boer om een klimtoestel voor de wijk. Twee dagen later kregen ze al bericht.