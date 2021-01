Na de eerste ontmoeting volgde een uitgebreid afscheid, nu zijn ze zestig jaar getrouwd

DEN BOSCH – Harrie Arts (85) en Nellie van Kessel (84) zijn zestig jaar getrouwd. De één komt uit Merselo, de ander uit Boxtel. Toch was het op de markt van Den Bosch waar hun paden elkaar voor het eerst kruisten. En die ene stomtoevallige ontmoeting heeft nu geresulteerd in een diamanten huwelijk.

Harrie groeit in een groot gezin met vijftien kinderen op in Venraij. De lagere school voltooit hij zonder problemen. Daarna moet er geld in het laatje komen en gaat hij aan de bak. Als jong menneke begint hij in een melkfabriek waar ijs gemaakt wordt, niet veel later gaat hij aan de slag als leerling schilderen. Als blijkt dat dit vak hem niet ligt – hij wil meer actie – maakt hij het besluit steenhouwer te willen worden. Hij is geïnspireerd door het werk van Toon de Lange, waar hij graag en vaak naar kijkt. Maar helaas: er is daar geen plaats voor hem als leerling. En dus werkt hij ter overbrugging een tijdje bij een boer in zijn geboorteplaats Merselo. Dat doet hij totdat hij een telefoontje krijgt met de mededeling dat hij als leerling steenhouwer naar Den Bosch kan. Hij grijpt die kans met beide handen aan, geniet ervan zo lang het kan. De verplichte militaire dienst maakt een tijdelijk einde aan zijn droom.

Uitgebreid afscheid

Op een avond, Harrie is net klaar met een training op de kazerne, ontmoet hij op weg naar huis een leuk meisje. Nel heet ze, afkomstig uit Boxtel en opgegroeid in een gezin van negen kinderen. Ze moest naar de apotheek om medicijnen te halen voor haar zus. De twee stellen zich aan elkaar voor en voelen meteen een klik. Ze lopen samen naar het bekende pompstation aan de Vughterweg, nemen uitgebreid afscheid en maken meteen een nieuwe afspraak. Het blijkt het begin van een lang en gelukkig leven samen.

Na vierenhalf jaar verkering geven Harrie en Nel elkaar op 14 januari 1961 het jawoord. Het is in de Kerkstraat waar hun eerste dochter Monique ter wereld komt. Later volgt er nog een tweede dochter. Ze wordt Trudy genoemd. Omdat de bovenwoning waar het jonge gezin nu woont te klein wordt, verhuizen ze naar de Zeppelinstraat.

Liefde voor voetbal

Het koppel leeft een fijn leven. Harrie heeft een baan gekregen bij steenhouwerij Glaudemans en mag als eerste grote klus de in Den Bosch bekende draak restaureren. In hun vrije tijd betekenen de twee veel voor het voetbal. Waar Nel helpt met het wassen van de sportkleding, brengt Harrie uren op het veld door als keeperstrainer en begeleider van menig elftal. Ook in de kantine zijn ze regelmatig te vinden. Zijn ze niet met voetbal bezig, dan wel met andere hobby’s. Ze maken prachtige reizen in binnen- en buitenland. Ze zoeken zonnige oorden op, afgewisseld met bestemmingen waar sneeuw ligt. Ze schilderen, tuinieren met hartenlust in hun volkstuintje en worden in de loop der jaren verblijd met vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Vandaag de dag wonen ze in een appartement aan de Helftheuvel, waar ze genieten van hun oude dag.