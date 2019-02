Na de zomer mogelijk een groenplan voor de Bossche Parade

Café-eigenaar Robbie de Vaan neemt afscheid: ‘Niet lullen, en vooral kunnen zwijgen’

10:16 DEN BOSCH - Robbie de Vaan had ‘misschien wel de beste leermeester’ die hij zich voor kan stellen: de (in ieder geval in Den Bosch) vermaarde en inmiddels overleden Toon de Stip. ,,Die heeft het’’, constateert de eigenaar van Plaats Royaal die na carnaval het café overdraagt aan zoon Bobbie. ,,Wat hét is? Mensenkennis, omgaan met mensen en altijd rustig blijven.’’