Na een stevige regenbui niet op badslippers door de Moerputten banjeren

Niet te flauw

,,Best grappig als je anderen met jouw boekje ziet rondlopen. Ik ben dan niet te flauw meteen naar iemands mening te vragen. Van feedback word je alleen maar wijzer. De uitgeschreven routes controleren we - geholpen door vrijwilligers - telkens grondig. We willen alles zo min mogelijk aan het toeval overlaten; het verhaal moet wel kloppen hè? Actualiseren doen we geregeld.” Liefde voor Den Bosch en de natuurlijke omgeving en hartstocht voor wandelen - nooit bang voor een drupje regen - stonden aan de basis van het initiatief om een reeks wandelroutes vast te leggen.

Nóg leuker

,,Het idee is ontstaan tijdens het après-badminton, nadat we ons eerst in het zweet hadden gewerkt. We wilden onze passie delen met anderen, jong en oud. Het ontdekken van plekjes is altijd leuk. Het wordt nóg leuker als je wat achtergrondinfo, al dan niet van historische aard, erbij krijgt. Een extra dimensie is dat je hierdoor dikwijls vanzelf met een andere blik naar de stad of omgeving gaat kijken”, verduidelijkt Sterneberg. ,,Al dat gewandel is bovendien hartstikke gezond voor lichaam en geest.”