Na elektrische deelscooters en -auto's gaan ook elektrische deelfietsen rijden in Den Bosch

DEN BOSCH - Den Bosch blijft maar ‘delen’. Nadat vorig jaar elektrische deelscooters hun intrede deden in de gemeente en even later ook elektrische deelauto's rond begonnen te rijden, was het wachten tot elektrische deelfietsen verwelkomd konden worden. Met ingang van volgende week is het zover: het Arnhemse bedrijf Bondi stalt vijftig fietsen hier.

Bondi startte in juni met Den Haag, ging daarna door naar Almelo, Delft, Enschede en Hengelo en is met ingang van volgende week ook actief in Den Bosch. ,,We beginnen met vijftig e-bikes", zegt Chingiskhan Kazakhstan namens Bondi. ,,De komende jaren willen we uitbreiden naar nog meer steden in Nederland. En dan niet alleen met fietsen, maar ook andere kleine elektrische voertuigen. Kleine auto's, bijvoorbeeld. Als alternatief voor de grotere personenwagens.”

Den Bosch heeft ongeveer 150 deelscooters van Felyx en GO Sharing rondrijden in de gemeente en het bedrijf Amber heeft deelauto's in Den Bosch. Met name over de scooters is er met enige regelmaat ergernis te noteren. De voertuigen worden bijvoorbeeld midden op de stoep geparkeerd en staan zo in de weg. Hoe gaat Bondi dat voorkomen met de fietsen? ,,De fietsen kunnen makkelijk in een fietsenrek gezet worden", aldus Kazakhstan. ,,Een scooter is moeilijker te parkeren. Daarnaast stimuleren we goed parkeren via onze sociale media en met workshops", zegt hij.

Foto's maken

,,Daarnaast moeten gebruikers na het fietsen een foto maken van de geparkeerde fiets, zodat wij kunnen zien of het goed geparkeerd is. Als we een klacht krijgen, dan sturen we iemand naar de plek om de fiets goed te zetten. En als er over een bepaalde plek te veel klachten zijn, dan kunnen we die uit ons servicegebied halen.” Wat dit betreft doet Bondi weinig nieuws, ook GO Sharing en Felyx werken met servicegebieden en foto's na het parkeren.