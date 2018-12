Na elf maanden beelden vrijgegeven van brandstichting in zeilbootje bij De Pettelaar

Eén van de twee liep die dinsdagmiddag aan het begin van dit jaar doelgericht af op één bootje van zeilvereniging De Pettelaar. Hij probeerde die in brand te steken. Gevaarlijk, want het bootje stond gestald tegen een gebouw aan.



Gelukkig voor de zeilvereniging was er een vrijwilliger aanwezig. Hij zag de twee vlak nadat het vuur was aangestoken en joeg ze weg. Met een emmertje water doofde hij de vlammen.



Omdat het waarschijnlijk om minderjarige jongens gaat, van rond de 16 tot 18 jaar, probeerde de politie eerst op eigen kracht te achterhalen wie de daders waren. Nu dat na elf maanden speuren niet is gelukt, wordt toch de hulp van het publiek ingeroepen. Daarom waren de beelden maandagavond te zien in Bureau Brabant.