Na fietsen en scooters nu ook auto's van GO Sharing in Den Bosch

DEN BOSCH - Er rijden al honderden deelfietsen en -scooters van GO Sharing rond in Den Bosch en daar komen nu ook auto's bij. Per vandaag start het bedrijf in samenwerking met parkeergarage-exploitant Q-Park met dertig elektrische deelauto's in Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en dus ook Den Bosch.

GO Sharing is niet het eerste bedrijf dat komt met elektrische deelauto's in Den Bosch. Begin dit jaar kwam Amber ook met zulke voertuigen.

Gebruikers van GO Sharing kunnen zich opgeven om van de deelauto’s – elektrische MINI Coopers - gebruik te maken. Deelnemen kan vanaf 23 jaar. Het starttarief is 4,99 euro en vervolgens betalen gebruikers 0,30 euro per minuut.De elektrische deelauto’s krijgen vaste plekken in steden, om zo deelvervoer tussen regio’s te bevorderen.

Voor een aantal van de zogenaamde ‘Mobility Hubs’ werkt GO Sharing samen met Q-Park aan. De auto’s hebben op deze plekken vaste laadplaatsen en in de garages van Q-Park gaat het in- en uitrijden op basis van kentekenherkenning. GO Sharing heeft als doel om meerdere Mobility Hubs in verschillende steden te openen. Den Bosch heeft er inmiddels twee: bij Q-Park Arena en Mövenpick.

Deelmobiliteit Den Bosch

De deelmobiliteit in Den Bosch begint ondertussen steeds grotere vormen aan te nemen. De gifgroene kleur van GO Sharing-voertuigen komt steeds meer terug in en rond Den Bosch. Er rijden al zo’n 150 deelscooters en 100 elektrische fietsen van het bedrijf rond. Felyx heeft ongeveer 100 deelscooters in Den Bosch en van Bondi rijden er 50 deelfietsen rond. En met Amber reden er dus ook al elektrische deelauto's rond in de stad.



