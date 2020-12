Na geweld camera’s in Balkbrug Oost: ‘Het is een strenge maatregel’

Appartemen­ten voor jongeren in en bij pastorie Rosmalen

2 december ROSMALEN - In de monumentale pastorie aan de Markt in Rosmalen en de achterliggende tuin komen appartementen voor jongeren. Daarover hebben kerkbestuur, SMT Bouw & Vastgoed en woningcorporatie Joost een akkoord bereikt. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners er over ruim een jaar in.