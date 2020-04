Na gouden draak is nu ook de fontein (bijna) verdwenen

Het bekende monument uit 1903 is in stukken gezaagd en uit elkaar gehaald. De fontein, zuil en sokkel worden de komende tijd gerestaureerd bij steenhouwerij ‘Meesters In’ in Ameide. Deze week gaan de stukken steen op transport.

Na carnaval 2021 wordt de gerestaureerde fontein stukje voor stukje opgebouwd. Het is de bedoeling dat de gouden draak in mei volgend jaar weer op de zuil bij het station zal staan. De draak is trouwens wel in Den Bosch gebleven, maar is nu in coronatijd lastig te zien. Het ‘dier’ staat op een zuil achter het gesloten hek van het Noordbrabants Museum in z’n eentje te blinken.