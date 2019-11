Na haar heupoperatie heeft Marie van den Hanenberg (86) uit Nuland haar vrijheid weer terug

,,Getwijfeld heb ik geen moment, die nieuwe heup moest er komen. Ik mag dan op leeftijd zijn, ik ben nog altijd erg actief. Maak graag lange fietstochten en ik rijd ook nog auto. Mijn kinderen hadden nog wel wat bezwaren. Want eerst werd gedacht dat ik een nieuwe knie nodig had. ‘Zou je dat nu wel doen? Je weet niet hoe het na de operatie gaat’, vroegen ze zich af. Maar ik had pijn en dat beperkte mijn vrijheid.

De pijn speelde vooral ‘s nachts op, ik lag er soms wakker van. Ook het lopen ging steeds minder vlot. De huisarts stuurde mij door naar de orthopeed in ziekenhuis Bernhoven. Op de foto’s was het meteen zichtbaar: een versleten heup. De heupkom stond scheef en was uitgesleten. Daarom had ik ook pijn in mijn knie. Hij stelde direct een nieuwe heup voor. Ik ben immers goed gezond en een heupoperatie is minder belastend dan een operatie aan de knie.

Vorig jaar 1 oktober ging ik onder het mes. De volgende dag werd ik overgebracht naar het zorghotel bij Bernhoven. Daar heb ik veertien dagen gelogeerd voordat ik weer naar huis ging. De eerste dagen had ik flink pijn en moest ik in de rolstoel. En dat is niks voor mij! Van de fysiotherapeut moest ik verschillende oefeningen doen en dat ging allemaal heel goed. Na enkele weken liep ik weer als een kievit rond.