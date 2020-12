Na Heel Holland Bakt werkte Anouk zich ‘de pleuris’ om niet vergeten te worden

Reddings­bri­ga­de waarschuwt: Neem geen Nieuwjaars­duik zonder toezicht: ‘Heel onverstan­dig’

6:35 DEN BOSCH - Met je blote voeten in een stuk glas trappen. Struikelen over een fiets. Onderkoeld raken. Dat kan tijdens een Nieuwjaarsduik in de Bossche Oosterplas. Gewoonlijk zijn leden van de Reddingsbrigade ’s-Hertogenbosch in de buurt. Maar dat is nu niet het geval. Welk gevaar loop je?