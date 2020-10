Na lang wikken en wegen zet ook Vught streep door Sinterklaasintocht

Ook alternatieve plannen bleken volgens haar niet mogelijk met de huidige coronamaatregelen. ,,We hebben gedacht aan een buitenevenement, met auto’s langs Sinterklaas en de Pieten rijden of een toer door de wijken maar wat je ook doet, je brengt toch te veel mensen op de been.”

Katergevoel

We laten het dit jaar over aan de creativi­teit van ouders

Omdat er al dagelijks een Sinterklaasjournaal op televisie is, heeft de Vughtse stichting er bewust voor gekozen niet ook nog iets ‘digitaals’ te doen. ,,Dat is eigenlijk een beetje veel van hetzelfde", reageert Boers. ,,En kijken ze nog meer naar ‘Sinterklaas op het kastje’. Ik denk niet dat kinderen zich realiseren dat het dan om Sinterklaas in Vught gaat. We laten het dit jaar over aan de creativiteit van ouders. Dat zij duidelijk maken dat Sinterklaas wel degelijk ook in Vught is.”