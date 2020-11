Na meerdere verhuizingen vindt dit briljante echtpaar zijn liefdesgeluk nu in Den Bosch

DEN BOSCH - Dinsdag 10 november zal voor veel mensen een doodnormale dag zijn, één van de zovele. Voor Martien Pennings (91) en Josje Sluijter (87) is het een dag die ze niet zo snel zullen vergeten. Het is dan precies 65 jaar geleden dat ze elkaar het jawoord gaven.

Martien komt ter wereld in Nuland, Josje ziet het levenslicht in het Indonesische Medan. Ze leren elkaar kennen via mevrouw Bogaerts. Zij is de buurvrouw van de familie Pennings en de tante van Josje. Na elkaar daar regelmatig te hebben ontmoet en wetende dat de klik er overduidelijk is, besluiten ze samen fietstochtjes te maken. Martien geeft Josje daarbij regelmatig een liefdevol duwtje in de rug.

Gezinsuitbreiding

Op 10 november 1955 wordt de klik omgezet in een huwelijk; ze trouwen in de Heilig Harten Kerk aan de Graafseweg in Den Bosch. Daarna krijgen ze een huis in de Hintham, waar ook kun eerste kindje Henri ter wereld komt. Later, inmiddels verhuisd naar een pand aan de Pastoor van der Meijdenstraat in Rosmalen, maakt dochter Gerrine het gezin compleet.

Wereldkampioen

Net zoals hij dat in Den Bosch deed, is Martien ook in Rosmalen druk met zijn grote hobby: het houden en kweken van kanaries. Hij wordt hier zelfs zo bedreven in, dat hij in 1963 tijdens een show in Parijs wordt gekroond tot wereldkampioen.

Acht jaar hebben ze het naar hun zin in Rosmalen. Daarna besluit het koppel om toch terug naar hun Bossche roots te gaan. Eerst verblijven ze een woning aan de Boterweg, nu wonen ze alweer twintig jaar aan de Pastoor Hoekxsingel. In de achtertuin is een soort verkleinde versie van de Intratuin te vinden. Martien kweekt er met veel liefde allerlei plantjes, terwijl Josje de boel opleukt met orchideeën.