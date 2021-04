Na ruim 200 jaar geen Van der Leede meer in Het Veerhuis in Bokhoven

Zijn handen zijn die van een bouwvakker; groot, grof en sterk. Daarmee verbouwde hij eigenhandig zo'n beetje alles aan Het Veerhuis in Bokhoven, sinds hij het daar in 1989 voor het zeggen kreeg. Johan is de zevende generatie Van der Leeden daar aan de oever van de Maas, en de vierde die er een café uitbaat. Het is ook de laatste Van der Leeden. Want die sterke handen laten hem steeds vaker in de steek. Het Veerhuis staat daarom te koop want Johan heeft ook geen opvolger. ,,Trouwen is er nooit van gekomen. Ik heb verschillende keren kennis gehad. Maar toen ze duidelijk werd dat ze hier zeven dagen in de week hard moesten werken, haakten ze stuk voor stuk af", klinkt het berustend in de serre van Het Veerhuis.