Na twee berispingen nu voorwaardelijke schorsing voor Bossche huisarts

Die patiënte (toen 73 jaar) kwam met hoofdpijnklachten op 6 en 8 februari 2019 bij de huisarts, die migraine vermoedde en haar een pijnstiller voorschreef. Omdat de klachten aanhielden maar Emmers met vakantie was gegaan, had de patiënte op 13 februari contact met een andere huisarts in de praktijk. Twee dagen later kwam ze op het spreekuur bij een andere waarnemer en werd uiteindelijk doorverwezen naar een internist. Op 18 februari liet ze zich echter uitschrijven uit de praktijk van Emmers. Haar nieuwe huisarts stuurde haar door naar een MDL-arts en neuroloog. Uit onderzoek bleek dat sprake was van een hersentumor, dat op 21 maart 2019 is verwijderd.