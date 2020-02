Na veertig jaar is het klaar voor Klomp Muziek: ‘Het zijn fantastische tijden geweest’

DEN BOSCH - Een gitaar, drumstel, microfoon of alleen maar een kabeltje nodig? Daarvoor gingen muzikanten in Den Bosch en omgeving tientallen jaren naar ‘de Klomp’: Klomp Muziek in de Zuiderpassage. Maar na ruim veertig jaar stopt eigenaar Cor Klomp met de zaak. ,,Het is genoeg geweest.”

Bij binnenkomst excuseert Klomp zich voor het gebrek aan een kantoor om rustig in te kunnen praten. Maar dat maakt volgens hem niet uit. ,,We kunnen toch ook gewoon in de winkel gaan zitten?”, vraagt hij, terwijl hij twee drumkrukjes en een geluidsbox versleept om als stoelen en tafel te dienen.

,,Het zijn fantastische tijden geweest, maar het is genoeg geweest. Je werkt vijf dagen in de week, 52 weken per jaar. Elke zaterdag ben ik helemaal kapot. Zo wil ik niet doorgaan", vertelt Klomp vervolgens direct wanneer hem gevraagd wordt waarom hij stopt met Klomp Muziek. ,,En dan moet ik elke dag vanuit Nuenen komen. Vergis je niet, dat is tachtig kilometer per dag.”

‘Eigenlijk zou ik dit anderhalf jaar doen’

Hoe simpel zijn vertrek te verklaren valt, zo bijzonder is de manier waarop hij in de jaren zeventig in de muziekwereld rolde. ,,Eigenlijk zou ik dit maar anderhalf jaar doen", lacht Klomp. Hij werd door de familie Egmond, van de Egmond-gitaren, gevraagd om gitaren aan de man te brengen. Dat beviel Klomp uitstekend en hij besloot om door te gaan in de muziekwereld. Uiteindelijk begon hij in september 1979 met Klomp Muziek in Den Bosch aan de Orthenstraat. 23 jaar later verhuisde hij naar de Zuiderpassage waar hij nu nog steeds zit.

Ondertussen heeft Klomp een boek over muziek uit de regio Den Bosch erbij gepakt. Druk wijst hij naar foto's van muzikanten uit vervlogen tijden. ,,Kijk, daar heb je Frank Ferrari. En dat is Alfred Martens. En moet je hier zien: de mannen van Silvio. Ze waren allemaal klant bij mij. Die bandjes hadden 150 optredens in het jaar en zaten elk weekend volgeboekt. Dat waren nog eens mooie tijden, joh.”

Maar tijden veranderen. Door de jaren heen zag Klomp zijn winkel veranderen. Gingen eerst nog grote geluidsinstallaties de deur uit, tegenwoordig is dat anders. ,,Het is wat meer middle of the road. Ik verkoop gitaartjes, ukeleles... Ga zo verder. Grote installaties worden tegenwoordig gehuurd. En daarnaast kopen mensen steeds meer op internet. Daar kijken mensen veelal niet naar kwaliteit, maar gaan ze voor de laagste prijs en het moet de dag erna thuis worden bezorgd. En als vervolgens iets kapot gaat, dan komen wij in beeld om het op te lossen.”

Om zich heen ziet hij dat muziekwinkels het moeilijk hebben. ,,Klanten zeggen nog regelmatig tegen me dat ze blij zijn dat ik er nog ben. Veel andere winkels zijn door de jaren heen verdwenen. Dat is eigenlijk wel doodzonde.”

Uitgestorven Zuiderpassage

Elke werkdag maakt Klomp de rit vanuit Nuenen naar de Bossche Zuiderpassage om in de winkel te gaan staan. En wat het winkelcentrum betreft: het oogt op deze dinsdagochtend bijna uitgestorven. ,,Het is hier héél erg rustig", zegt Klomp.

,,Vooral de laatste tijd beginnen klanten erover. ‘Hoe komt het dat het hier zo rustig is, Cor?’, vragen ze dan. Maar dat komt door de winkels die hier zitten. Ga maar na: hiernaast is een stomerij en aan de overkant zit een sportwinkel voor golfers en tennissers. Dan heb je ook nog een hengelsportwinkel en een tapijtzaak. En dan is er natuurlijk ook nog mijn muziekwinkel. Allemaal specialistische zaken. Je gaat hier niet gezellig voor de lol een dagje shoppen.”

'Ik heb er een hard hoofd in’

Klomp hoopt dat de Zuiderpassage in de toekomst nog een opleving krijgt, maar dat is wellicht tegen beter weten in. ,,Als ik hoor wat er nog allemaal moet gebeuren hier en wat dat gaat kosten, dan heb ik er een hard hoofd in. Zo is er veel achterstallig onderhoud. De Zuiderpassage is gebouwd in de jaren zestig en er is hier nogal wat asbest. Dat moet allemaal gesaneerd worden. Daarnaast hebben ze vijf jaar geleden de boel hier wit laten verven, maar zijn ze vergeten dat de muren eerst opnieuw gevoegd moesten worden. Dus dat kan opnieuw. In alle eerlijkheid: ik zie nog niet dé oplossing voor de Zuiderpassage”

‘Stop je? En wij dan?!’

Afgelopen week maakte Klomp Muziek op social media bekend te stoppen met de zaak. De reacties stroomden volgens Klomp binnen. ,,Een iemand zei: 'Stop je? En wij dan?!’ En natuurlijk vragen mensen zich af waar ze heen moeten voor hun instrumenten. Op de dag dat ik het bekendmaakte, heb ik nog zes gitaren verkocht. En veel mensen hebben al laten weten nog een keertje langs te willen komen om afscheid te nemen.”

De buren van Klomp Muziek, een stomerij, breiden uit en nemen het pand over om er per 1 april in te gaan. Maar muzikanten in Brabant hoeven niet te vrezen dat Klomp hen helemaal niet meer van advies gaat voorzien. ,,Hopelijk kan ik in de regio van Nuenen nog voor een paar dagen in de week ergens helpen. Dat zou mij hartstikke leuk lijken. Ik bedoel: ik word dit jaar pas 64 jaar.”