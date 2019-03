Na vertrek Wilhelmina in 1945 sloegen de granaten in

Koningin Wilhelmina bezocht 20 maart 1945 bevrijd Den Bosch. Net nadat ze was vertrokken sloegen granaten in de binnenstad in. Namen van zeven slachtoffers worden nu pas bekend.

Paul Roovers

DEN BOSCH - Op 13 maart 1945, nu 74 jaar geleden, zette koningin Wilhelmina na vijf jaar ballingschap voet aan land in Zeeland. Ze bezocht daarna het bevrijde zuidelijke deel van Nederland. Op dinsdag 20 maart arriveerde ze op de Markt in Den Bosch, dat al sinds 27 oktober 1944 bevrijd was.

Naar schatting enkele duizenden belangstellenden waren getuige van dit historische bezoek, dat lang geheim gehouden was. Markt, Pensmarkt en Schapenmarkt zagen zwart van de mensen, jong en oud. Ze zagen slechts een glimp van de koningin die in het stadhuis uitgebreid met verschillende mensen persoonlijk sprak: slachtoffers van de oorlog, familieleden, verzetsmensen.

Wel of geen majesteit in beeld, de toeschouwers verkeerden in jubelstemming door het bezoek van Wilhelmina. Ze zongen dat het een lieve lust was en wat restte van de lokale harmonieën en fanfares blies vrolijk mee.

Frontlinie

Een feestdag dus, waarbij snel vergeten kan zijn dat de stad feitelijk in de frontlinie lag . Amper zes kilometer verderop, aan de noordkant van de Hedelse brug, stond nog Duits afweergeschut. Den Bosch werd ook nog af en toe nog onder vuur genomen, zoals ook deze feestelijke dinsdag 20 maart. Want ruim een half uur nadat de koningin en haar gevolg de Markt hadden verlaten, sloegen enkele granaten in de binnenstad in.

Bij het station, Mariënburg, Sint-Annaplaats en vooral de Marktstraat, een paar meter van de Markt. Zes doden en tientallen gewonden werden er geteld. Meer dan deze zakelijke mededeling is niet te vinden in archieven. Kranten uit die tijd schreven er niet over. Opmerkelijk toch, op zo'n bijzondere dag in de geschiedenis van de stad. ,,Het verhaal heb ik op vele plekken gelezen, maar nergens kunnen staven of historisch onderbouwd gezien”, zegt desgevraagd Jan de Wit van de gemeente, die veel bij herdenkingsactiviteiten in de stad betrokken is.

Rouwrand

Toch komt deze vrijdag 15 maart ineens met zeven namen die voorkomen op de lange lijst oorlogsslachtoffers die de gemeente op 4 mei 2018 publiceerde. Niemand had deze namen al in verband gebracht met de granaatinslagen op 20 maart 1945: Elisabeth Avezaath (25) uit Appeltern; Wilhelmina Kösters (34) uit Sittard. En uit Den Bosch: Maria Boom (47), Johannes Houét (8), Adrianus Knops (48), Arnoldus Peters (31), Antonius Verzantvoort (34).

20 maart 1945. Een jubeldag met een rouwrand.