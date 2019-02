Na weigering door Sabeh Tours wegens vernielingen mogen fans FC Den Bosch reizen met Linsen

Omdat in de vernielde bus drugsgebruik wed vastgesteld, zijn er er vanavond extra controles. Daarom vraagt FC Den Bosch supporters om op tijd naar het stadion te komen. ,,Voor de langere ‘incheck’ rekenen we op jullie geduld en medewerking. Bovenal wensen we alle FC’ers een sfeervolle wedstrijd in Waalwijk en drie punten om mee naar huis te nemen!’’, is de mededeling.