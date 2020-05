Naar de ‘Efteling’ in Vught: ‘We hadden tijd over en wilden samen met de kinderen iets ludieks doen’

Op het Jeugdjournaal zagen Romy, Tess, Levi en Kate het filmpje voorbij komen van een groepje mannen uit Kaatsheuvel met een soortgelijk initiatief. ,,Dat willen wij ook", riepen ze meteen. ,,En aangezien we in deze tijden van corona een hoop tijd over hadden, én we een creatief gezin zijn, zijn we aan de slag gegaan", vertelt hun moeder Mariska Vissers. ,,Iets positiefs in deze vervelende tijd.”