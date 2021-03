Naar het toilet in de Bossche binnenstad? ‘Als vrouw heb je pech’

Bij de fietsenstallingen in de Kerkstraat, Wolvenhoek en bij het Burgemeester Loeffplein kun je in coronatijden naar een openbaar toilet in de Bossche binnenstad. En vooruit, Van Noorden wil het toilet in Station Den Bosch ook best meenemen op de lijst. ,,Al is die voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten nauwelijks bereikbaar. Verder kun je nergens terecht. Als man komt er misschien een keer ergens een plaskruis te staan, maar als vrouw heb je pech”, aldus Van Noorden.