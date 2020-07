Naar hockeyclub Den Bosch? Eerst langs de warmtecamera

DEN BOSCH - Bij een van de grootste sportclubs van Den Bosch ging de vlag uit nadat de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus weer waren versoepeld. Het clubhuis aan de Oosterplasweg kan weer optimaal worden gebruikt met inachtneming van de resterende voorschriften.

Warmtecamera

Op een vraag van de hockeyclub aan sponsors hoe slim om te gaan met die maatregelen en het virus, kwam Eagle Eye Network met het idee om in de entreehal een warmtecamera te hangen. ,,Je wilt als vereniging er natuurlijk alles aan doen om het verblijf zo veilig als mogelijk te maken", zegt clubmanager Claudine Kiefer. ,,En dit is één van de manieren.”

Eagle Eye Network heeft het Europese hoofdkantoor in Amsterdam en is sponsor van de club. Managing director Rishi Lodhia woont ook in Den Bosch. Het bedrijf is gespecialiseerd in videobeveiliging ‘in the cloud'. Ook de hockeyclub maakt gebruik van deze camera's.

Gegevens niet bewaard

,,Samen met de hockeyclub en de gemeente hebben we gekeken naar veilige manieren waarop zaken weer open kunnen gaan", zegt Lodhia. ,,Waarbij we op een nette manier toch controle kunnen uitvoeren. Camera's hadden we al hangen bij de hockeyclub. Daar hebben we nu een thermische camera aan gekoppeld. Gegevens worden niet bewaard.”

Wie het clubhuis binnenkomt moet op een mat gaan staan en ziet zichzelf terug op een beeldscherm. De warmtecamera meet in een fractie van een seconde de temperatuur en toont die op het scherm.”

,,Wie een temperatuur heeft van hoger dan 37,5 graden Celsius zou moeten overwegen om niet naar binnen te gaan", zegt Claudine Kiefer. ,,Zoals het RIVM ook adviseert in haar richtlijnen. Maar we kunnen niemand de toegang weigeren. Het gaat ook hier om de eigen verantwoordelijkheid van mensen.”

Volledig scherm Op het beeldscherm is te zien welke temperatuur de camera (linksboven) meet © Hc Den Bosch

De hockeyclub wil op deze manier extra aandacht vestigen op de basisregels die geld om ook een veilige sportomgeving te kunnen waarborgen.

Samenwerking JADS

Voor Eagle Eye Networks is het een aardige manier om te laten zien dat je als branche snel kunt inspelen op veranderende omstandigheden. ,,De securitymarkt is vrij traditioneel ", zegt Rishi Lodhia. Hij ziet mogelijkheden om de techniek ook bij andere clubs en bedrijven toe te passen. ,,Met ons bedrijf willen we ook de contacten met de IT-opleiding JADS in Den Bosch verstevigen en studenten de gelegenheid geven met ons samen te werken.”