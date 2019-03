Naast Marco Kroon nog drie anderen verdacht van geweld tegen Bossche agenten

Ontsnapte gevangene die op twee Bosschena­ren schoot hoort bij meeste gezochte personen van het land: ‘Hij wilde me echt vermoorden’

5 maart DEN BOSCH - Shahin Gheiybe uit Rosmalen behoort sinds vandaag tot de meest gezochte personen van Nederland. De man, die in 2009 in Den Bosch twee mensen neerschoot, is op de Nationale Opsporingslijst gezet. Hij moet nog een straf van 11 jaar uitzitten voor de dubbele poging tot moord, maar ontsnapte in 2011 uit de Bredase gevangenis. In Opsporing Verzocht is vanavond aandacht besteed aan de 35-jarige man.