Naast Noble heeft nu ook Noble Kitchen een Michelinster: ‘Dit had ik niet verwacht’

Voormalig architect Gerard Wijnen (89) overleden: een ‘Lieve bikkel’ met een harde en een zachte kant

12 januari DEN BOSCH - ‘Wat hij in zijn kop had, had hij niet in zijn kont’, zegt Miel Wijnen over zijn vader Gerard Wijnen. De oud-architect overleed afgelopen zaterdag op 89-jarige leeftijd. Veel gebouwen en woningen in Den Bosch zijn van zijn hand.