Nachttrein keert definitief niet terug in Brabant, ook nachtbussen ‘niet rendabel’

Tussen 2007 en 2017 zijn er verschillende varianten geëxploiteerd en geëvalueerd, zowel met nachttreinen (drie pilots tussen 2007-2015) als met nachtbussen (vanaf 2015). Dat was echter nooit winstgevend. In totaal werden de treindiensten bijvoorbeeld voor 4,9 miljoen euro gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant en de steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch.

Vooral na twee uur 's nachts waren er toen veel te weinig treinreizigers. Zo reden op de lijn van Eindhoven naar Utrecht voor twee uur gemiddeld 124 personen per trein mee, na twee uur waren dat er gemiddeld 41. De treinen op de lijn van Eindhoven naar Rotterdam vervoerden voor twee uur gemiddeld 101 personen per trein, na twee uur daalde dit naar gemiddeld 33 personen per trein. De pendel tussen Tilburg en Den Bosch werd bereden door 32 reizigers per trein, waar er 80 nodig zouden zijn voor een rendabele exploitatie.

Extra vroege treinen naar Eindhoven Airport

In verschillende steden in Brabant werden in gemeenteraden moties aangenomen om herinvoering van het nachtnet mogelijk te maken. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat het nachtnet ook in de toekomst niet rendabel te exploiteren is. Daarbij zijn ontwikkelingen als woningbouw en passagiers Eindhoven Airport meegenomen, zaken die sinds 2017 kunnen zijn veranderd. Ook voor extra ritten aan de randen van de dag is ‘vooralsnog geen vervoersvraag aanwezig’, stelt het rapport.