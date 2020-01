Napoleon, elektronica, voetbal, wielrennen en honden; directeur Wim Jansen van Panasonic overleden

Onder Jansen, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, was Panasonic een grote sportsponsor: FC Den Bosch gloreerde in de eredivisie met de naam van het bedrijf op het shirt en de wielerploeg van Peter Post behaalde grote successen.,,Veel verstand van wielrennen had hij niet, maar je kon wel met ’m lachen’’, liet oud-renner Henk Lubberding in de biografie optekenen.



Wie bij Jansen aan de deur in Den Bosch aanbelde, kon ook op een welkom van een aantal mopshondjes rekenen. De oud-voorzitter van het Dierentehuis in zijn woonplaats en drager van de erespeld Raad van Beheer Kynologie (studie van de hond) deelde de liefde voor de mopshonden met zijn echtgenote Ria.