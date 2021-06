Nationale cellotopper uit Vught Anton Spronk (27) doorbreekt de stilte met een serie solo-optredens

In je eentje het concertpodium beklimmen na maanden opgelegde coronastilte. Ga er maar aan staan. Maar voor cellist Anton Spronk (27) is het een droom die uitkomt. De in Vught opgegroeide Anton Spronk toert door het land als één van de uitverkoren Dutch Classical Talents. Hij trad zaterdag 26 juni op in de intieme Willem Twee toonzaal en in juli volgen concerten in Nijmegen en Arnhem.