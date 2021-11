Natte verschimmelde dieren zaten vol beestjes, maar staan weer ‘vers’ te pronken in de kerststal

DEN BOSCH - Eind goed al goed. De kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch is weer helemaal gevuld. Én dat zonder schimmel! ,,Hoe ze eruitzagen toen ze bij ons in Venlo binnenkwamen? Slecht. Met vraat erin, van beestjes zoals motten. Die maken de huid van opgezette dieren kapot”, vertelt preparateur Leon Bouten.

Een klein deel van de dieren uit de kerststal van de Sint-Jan in Den Bosch kwam deze week weer thuis. En weer helemaal hersteld. De beesten raakten dit jaar in de opslag beschimmeld en beschadigd door regenwater dat door een niet ontdekt gat langs de muren sijpelde. En dus zaten ze onder de schimmel en beestjes.

Nattigheid

,,Ze hebben daar zeker maanden nat gestaan”, aldus taxidermist Bouten (72) namens het Limburgse bedrijf Bouten & Zoon VOF. Leon Bouten kijkt ondertussen toe hoe vrijwilligers de os, ezel, de ‘Kat uit de Beurdsestraat’ en een tiental andere dieren uit zijn vrachtwagen tillen.

In de kerststal, die op 11 december open gaat voor publiek, staan nu allerlei geleende dieren van het bedrijf uit Venlo. ,,Die zien er pico-bello uit”, vindt vrijwilliger Anton van Rooij uit Vught die met de bouw van de stal meehelpt. ,,We zijn aan onze dieren gehecht. Ik ben blij dat een deel van onze dieren er weer is.”

De ezel wordt op een karretje naar binnen gereden.

Eerste opgezette beestje

Vrijwilligster Jeanne van Gendt uit Den Bosch houdt de teruggekeerde ‘Kat uit de Beurdsestraat’ stevig in haar armen vast voor een foto-momentje. ,,Onze poes prijkt binnenkort traditioneel weer boven op de stal. Het is het eerste opgezette beestje dat we ooit cadeau hebben gekregen om in de kerststal te zetten.”

Vele tientallen beschadigde dieren uit de Bossche kerststal staan nu nog in Venlo in een grote hal te drogen. ,,De kans is groot dat de door het water opgerekte huid gaat scheuren als die opdroogt”, legt Bouten uit.

Ogen dichtsmeren

,,We werken de scheuren bij. De huid wordt daar waar nodig dichtgenaaid en eventueel bijgekleurd. Vervolgens worden de gaten bij bijvoorbeeld de ogen nog dichtgesmeerd. We repareren zo’n tachtig tot negentig ‘Bossche dieren’. Daar hebben we zeker nog maanden werk aan.”

Vrijwilligster Jeanne van Gendt met de gerestaureerde 'Kat uit de Beurdsestraat'.

Reddingsoperatie

Bouten is behoorlijk optimistisch over de uitgebreide ‘reddingsoperatie’. ,,Het ziet er nu naar uit dat de meeste beesten het gaan redden. Zelfs de geliefde pony van bisschop Bekkers die net als de ‘Kat uit de Beurdsestraat’ eigenlijk niet in de stal in de Sint-Jan mag ontbreken. ,,Dat dier was er heel slecht aan toe. We doen ons best om ook daar ook weer iets moois van te maken.”

De stal gaat 11 december open voor publiek dat via tijdsloten en waarschijnlijk ook een controle van de QR-code langs ‘scenes’ uit de Bijbel als het ware ‘door’ het kerstverhaal loopt. De entree voor de kerststal bedraagt 2 euro per persoon. Kinderen onder de 13 jaar mogen gratis naar binnen.

In heel Europa te zien De traditionele nachtmis tijdens Kerst komt in de nacht van 24 december naar eerste kerstdag rechtstreeks vanuit de Sint-Jan in Den Bosch. De KRO zendt de mis op televisie in ons land uit. De kerstviering is in Eurovisie-verband in een groot deel van Europa te zien. ,,Ook al komt er in december een totale lockdown. Deze mis wordt hoe dan ook vanuit onze kathedraal in Den Bosch uitgezonden”, aldus plebaan Vincent Blom. ,,De KRO is namelijk verplicht om dit jaar de mis voor Europa uit te zenden.” Tijdens de live-uitzending zullen er ook beelden van de kerststal in de Bossche Sint-Jan worden getoond. ,,De KRO is al in Den Bosch wezen kijken”, zegt de plebaan. ,,Ze waren onder de indruk. De KRO neemt een paar dagen van te voren impressies van de kerststal op die tijdens de uitzending overal in Europa te zien zijn. Het thema van de kerststal en de nachtmis is dit jaar ‘Kind dat volkeren verbindt’. Blom: ,,Dat heeft onder meer te maken met de verbinding van landen in Europa. Bisschop de Korte zal tijdens de mis ook aandacht besteden aan dat thema. Denk bijvoorbeeld aan de verbinding met vluchtelingen aan onze Europese buitengrenzen, oorlogen, de polarisatie en mensen tijdens een lockdown in een wereldwijde pandemie. Het Kind dat geboren wordt, verbindt mensen met elkaar. Het is de vorst van de vrede.”