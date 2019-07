Natuur Koornwaard krijgt zetje in goede richting

Toen de Maas nog niet was ‘rechtgetrokken’ herstelde de rivier zelf het evenwicht wel. Door buiten de overs te treden kwamen er vanzelf nieuwe zandafzettingen. Zo ontstond in de Koornwaard een zandig rivierduin. Nu ligt de rivier soms wel een meter of twee lager en komt het water er niet meer overheen. ,,De natuurlijke dynamiek in het gebied is niet meer wat-ie geweest is”, zegt boswachter Jan van Mierlo van Natuurmonumenten. Een zetje in de rug voor de natuur dus. De afgegraven grond bevat wellicht nog zaden die elders kunnen kiemen. Daarom wordt de grond voor een groot deel hergebruikt om het reliëf te herstellen op een aantal plekken waar in het verleden gegraven is.