Natuurorganisatie over Den Bosch: 'Openheid Kloosterstraat verdwijnt door salamitactiek'

Het Groene Hart stapte vrijdag in hoger beroep naar de Raad van State om een bouw(omgevings)vergunning voor een enorme tuinbouwloods aan de Donksestraat van tafel te krijgen. Als de Raad die vergunning zou vernietigen dan zit plantenkweker Piet Hein Kapteijns met een probleem. Want de 2.600 m2 grote loods heeft hij net vorig jaar gebouwd.

Volgens Adriaan van Abeelen van het Groene Hart heeft Den Bosch volstrekt in strijd met het bestemmingsplan de vergunning aan Kapteijns verleend. ,,In het bestemmingsplan staat dat de openheid van en de zichtlijnen in het gebied beschermd moeten worden. Dat betekent dat niet alle in het verleden toegekende bouwblokken volgebouwd mogen worden, maar dat alleen wat er staat door iets moderns vervangen kan worden. En op Donksestraat 12 stond slechts een kleine schuur die nu door een enorme loods is vervangen.”

Impact

Enorme inbreuk

De gemeentewoordvoerder wees er op dat er in het gebied nog een zestal vergelijkbare bouwblokken liggen die op vergelijkbare wijze volgebouwd kunnen worden. Volgens Van Abeelen gaat het om minstens tien bouwblokken van tussen de 1 en 2,5 ha, als je het Gestelse deel meerekent, ,,En als je elke keer een vergunning verleent en zegt dat het maar om één gebouw gaat dat niet zo'n impact heeft in het open gebied dan pas je als gemeente een salamitactiek toe. Want als je alle vergunningen bij elkaar optelt dan is er wel degelijk sprake van een enorme inbreuk in het gebied en verdwijnt de openheid. En juist daar in het kwelgebied van de Kloosterstraat liggen enorme kansen voor natte natuurontwikkeling. Maar als het gebied vol staat met gebouwen wordt dat niks meer.”