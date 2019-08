Nazi Expo in Design Museum toont ook het Joodse verhaal

Duivenmel­ker over uitgebrand duivenhok: 'Ik had 'm net verkocht via Markt­plaats’

13:12 DEN BOSCH - ,,Het is natuurlijk erg wat er is gebeurd. Maar gelukkig had ik mijn laatste duiven er 's middags al uitgehaald. Ze zijn veilig op een ander adres.’’ Dat zegt de Bossche duivenmelker Marti Beset deze vrijdagochtend bij de restanten van zijn duivenhok dat donderdagnacht afbrandde in de achtertuin van een woning aan de Achtste Donk. Beset zegt niet te weten wat de oorzaak van de brand is.