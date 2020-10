Nederlandse en Marokkaanse broodjes en worsten onder één dak in Den Bosch

Stap je in de toekomst de winkel aan de Helftheuvelpassage binnen, dan heb je aan de linkerkant slagerij Vlijmscherp en aan de andere kant bakkerij Broodnodig. En je kan er niet alleen terecht voor een broodje kaas of een saucijsje, maar ook voor Marokkaans platbrood en Marokkaanse worsten. Op 17 oktober worden de deuren geopend. door Azzdin Hamdaoui en Mohamed Gholabzouri. Zij willen met de winkel twee culturen samenbrengen. ,,We hopen dan ook dat onze klantenkring zo gevarieerd mogelijk is", zegt Hamdaoui. ,,En we proberen zoveel mogelijk gemengd personeel in de zaak te krijgen.”

In het pand zat eerder een dierenwinkel en eind juli kregen de twee ondernemers de sleutel. ,,Het heeft even geduurd. Er moest heel veel gebeuren. We kunnen het helemaal inrichten zoals we willen. Maar je moet met veel rekening houden. De temperatuur in de slagerij moet weer anders zijn dan in de bakkerij. En je leert er ook veel van. De ene keer onderhandel je over en vleesmolen, de andere keer over een stelling om brood in te zetten", zegt Hamdaoui lachend.