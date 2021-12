Nederlandse topartiesten staan massaal in de rij voor een liedje van deze Rosmalenaar

ROSMALEN - Misschien ken je Han Kooreneef (58) niet, maar waarschijnlijk wél zijn liedjes. Deze Rosmalenaar is wereldberoemd bij Nederlandse topartiesten. Zeg je ‘Een wereld’ of ‘Heb het leven lief’, dan gaat er vast wel een belletje rinkelen. Han is dé man achter tal van grote hits.

Han Kooreneef uit Rosmalen schrijft al meer dan 25 jaar liedjes voor grote Nederlandse namen. Zoals ‘Een wereld’ van Jeroen van der Boom en Liesbeth Lists ‘Heb het leven lief’. Maar ook Ruth Jacott, Rob de Nijs, Alain Clark, Trijntje Oosterhuis kloppen bij hem aan voor nieuwe liedjes. Wie is die taalvirtuoos?

Als je niet beter weet, loop je die boomlange gestalte met dat warrige haar, die staalblauwe ogen en dat doorleefde gezicht zo voorbij. Als producer, componist en tekstschrijver heb je in Nederland nou eenmaal een andere status dan je Engelse of Amerikaanse collega’s.

Even uit de coulissen

Kooreneef is een man van de coulissen, niet van de schijnwerpers. Alhoewel: afgelopen jaar stond ie ook zelf op de planken van het Bossche Theater, samen met dochter Brechtje (21). Haar muzikale genen leveren ‘Teddy Bee’ een artiestencontract op in Engeland, bij producer Jake Gosling. ,,Da’s best heel bijzonder. Hij heeft ook muziek voor Ed Sheeran en Shania Twain geproduceerd,” aldus de trotse vader. De appel valt niet ver van de boom; ze componeert zelf ook.

Overlijden

Afgelopen jaar had Kooreneef een stuk minder tijd en ruimte dan gebruikelijk om liedjes te schrijven. Zijn moeder overleed een jaar geleden en het ouderlijk huis moest leeg. Dozen vol bladmuziek, bergen boeken: alles ging een voor een door zijn handen: ,,De ziel zit ook in de spullen. Die hebben een leven lang een doel gediend. Verdrietig dat dit ophoudt. De blaren stonden op mijn handen van het verscheuren van stapels documenten.” ,,Heel lastig.” Maar ook: ,,Het voelt als een zekere opluchting dat het achter de rug is, als de eerste pagina van een nieuw schrift.”

Quote De kleuren­waai­er van verdriet is groter dan die van geluk. Je kunt meer nuances aanbrengen Han Kooreneef

Wat de impact daarvan is op de komende composities moet gaan blijken. Zijn liedjes staan namelijk meestal in het teken van de liefde. Niet alleen de mooie kant, maar ook dat het schuurt, moeilijk of klaar is. ,,De kleurenwaaier van verdriet is groter dan die van geluk. Je kunt meer nuances aanbrengen. Dat vind ik interessanter.”

Hoe houd je de ervaringen vast om iets nieuws te creëren? Kooreneef is niet bang om nuances kwijt te raken: ,,Ik vergeet nooit hoe ik me op een bepaald moment voelde. Ik kan dat terug oproepen. Door de tijd gaan er wel de scherpe randjes vanaf. Dat maakt het makkelijker om het gevoel te verwoorden.“

Han heeft het niet van een vreemde…

Muziek kreeg ie met de paplepel ingegoten. Vader speelde in z’n vrije tijd orgel in de Grote Kerk op het Bossche Kerkplein. Als jochie mocht Han mee. Wel de aandacht erbij houden; als zijn vader knikte, moest de bladzijde worden omgeslagen. Mijmerend: ,,De orgelmuziek in die ruimte: magistraal.”

Moeder Corrie was bekend zangpedagoge en gaf o.a. les aan Guus Meeuwis. Terugblikkend: ,,Een échte dirigente.”

Tussen de regels door voel je wat de taalkunstenaar bedoelt. Geen woord te veel en toch allesomvattend. Typerend voor de composities van de verder makkelijk pratende Kooreneef, die van jongs af aan bezig is met muziek en tekst.

Quote Ik heb vaak het idee dat ik niet alléén aan het schrijven ben. Het voelt als wakker worden boven mijn eigen werk Han Kooreneef

‘Bij mij begint het altijd met de muziek’

Waar ie zijn inspiratie vandaan haalt? ,,Dat is niet te duiden. Ergens ben ik daar ook wel blij om. Je krijgt een soort adem ingeblazen. Ik heb vaak het idee dat ik niet alléén aan het schrijven ben. Het voelt als wakker worden boven mijn eigen werk.“

Zijn eigen composities starten met de muziek. Die ontstaat, als ie in de flow zit, vanzelf. Daarop teksten maken, lijkt haast hogere wiskunde: ontleden, het metrum, zeg maar de cadans, ontdekken, omzetten in klankmatige lettergrepen en klemtonen. En daarna ‘onzinwoorden’. En tot slot vloeien de echte woorden uit zijn pen.

Quote Ik ben organisch in alles wat ik maak. Ik hecht aan wat er in me opkom Han Kooreneef

‘Liedje ontstaat door vier woorden’

Het is geen wet van Meden of Perzen; de ene keer start het met muziek, dan weer met tekst: ,,Ik ben organisch in alles wat ik maak. Ik hecht aan wat er in me opkomt. Zo is Han van Eijks ‘Vlinder in de storm’ ontstaan door die vier woorden. Ze raakten me bij het zien van een documentaire.”

Volledig scherm Han Kooreneef © © Claudia Zanin

Bij de hitkraker ‘Zonder jou’, het duet van Simone Kleinsma en Paul de Leeuw, gaat het anders. Het Italiaanse origineel ‘Vivere’ van Andrea Bocelli en Gerardina Trovato wordt niet vertaald maar omgezet in iets nieuws: ,,Er zit voor mij meer tekst in muziek dan muziek in een tekst”. Muziek is dus leidend.

Quote Je moet ergens een strik omheen leggen. Perfectie ontroert mij niet Han Kooreneef

Even later: ,,Je moet ergens een strik omheen leggen. Perfectie ontroert mij niet. Volledige imperfectie trouwens ook niet. Er mag een rafelig randje aan zitten.“

Echt thuis in Rosmalen

Hij werkt dan wel met grote Nederlandse artiesten, maar zijn leven speelt zich af in Rosmalen. Hij woont er met zijn steun en toeverlaat Georgette en hun kinderen Brechtje en Beau. Zoon Bouke woont al samen. Wie zijn huis betreedt, stapt in een andere wereld: ,,Georgette is half Grieks”. De tuin die aandoet als een mediterrane patio leidt naar Kooreneefs ruime muziekstudio. Die puilt uit; heel veel spullen moeten nog een plekje krijgen. Dozen worden verplaatst, zitruimte gemaakt.

De meterslange boekenwand verraadt zijn brede belangstelling voor taal - ‘Ik ben een taalfreak’ - en geschiedenis. De boeken over Van Gogh maar ook de vuistdikke, leer ombonden dikke bijbel en oude radio van zijn vader staan geordend zij aan zij.

In de schijnwerpers Han Kooreneef (58) groeide op in Rosmalen, zat in Den Bosch op het Stedelijk Gymnasium, behaalde zijn Meesterstitel in Utrecht, werkte bij Joop van den Ende maar besloot zijn hart te volgen en liedschrijver te worden. Na diverse omzwervingen keert hij in 1999 terug naar Rosmalen. Daar woont hij met zijn gezin. Achter de schermen is hij druk met het produceren van een musical over Van Gogh. In 2023 is het 170 jaar geleden dat de schilder werd geboren.