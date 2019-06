Negende editie Jeroen Bosch Rally onder toeziend oog van burgemeester Mikkers van start

Den Bosch klaar met miljoenen Wmo en jeugdhulp, wanneer komt de inhoud?

12:11 DEN BOSCH - De politieke partijen hebben er genoeg van om elk jaar miljoenen extra in de Wmo en jeugdhulp te stoppen zonder over de inhoud te praten. Voor Pieter Paul Slikker (PvdA) is het duidelijk. ,,Dit is jaarlijks een rituele dans, maar waar blijft het debat over inhoudelijke keuzes voor de zorg.’’