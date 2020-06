Nepverpleegkundige had na ontslag bij JBZ meteen alweer sollicitatie lopen

Waarom dit zo laat is gebeurd is niet duidelijk. De Inspectie zegt het onderzoek van het Openbaar Ministerie af te wachten. Een dag na de melding bij de Inspectie werd aangifte gedaan bij de politie. Op 18 mei werd hij aangehouden op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte en diefstal. Een woordvoerder van het JBZ zegt dat het ziekenhuis pas aangifte kon doen op moment dat sprake was van een strafbaar feit of geleden schade: “Dat was begin april nog niet duidelijk.”