Nepverpleegkundige JBZ langer in cel? Dat wil het Openbaar Ministerie: ‘Volop onderzoek’

Leren over natuur en milieu té belangrijk voor Den Bosch om te schrappen

8:08 DEN BOSCH - Er dreigde al een miljoenentekort en daar komt corona nog eens overheen. Bezuinigen móet in Den Bosch. Minder maaien? Prima. ,,Dat is goed voor de bloemen en bijen.’’ Geen of minder geld naar natuur- en milieueducatie? ,,Nee. We moeten bedrijfsongelukken zien te voorkomen.’’